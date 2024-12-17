ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفاع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الاثنين أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.51 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.53 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.56 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 13.5 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.