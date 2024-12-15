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بعد تسارع التضخم.. الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة على الدولار الأربعاء المقبل

02:09 م الأحد 15 ديسمبر 2024

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماعه الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة على الدولار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن تسارع المعدل السنوي للتضخم بأمريكا بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.7% من 2.6% في أكتوبر الماضي، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

كان المركزي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة خلال آخر اجتماعين له حيث خفض سعر 0.5% على الدولار في سبتمبر الماضي و0.25% في نوفمبر مسجلا 4.5% 4.75%.


وعلى مستوى الأسواق الدولية يكون قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة على الدولار على رأس الاهتمامات لتأثيره على الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد الأمريكي فقط.

البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الدولار
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