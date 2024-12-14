الأجانب والعرب يشترون من السوق الثانوية سندات خزانة بـ90 مليار جنيه بعائد مرتفع

كتبت- منال المصري:

اشترى المستثمرون الأجانب والعرب من المصريين في السوق الثانوية المصرية سندات خزانة بالعملة المحلية أجل 3 سنوات بنحو 90 مليار جنيه بسعر عائد مرتفع 26.24 خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ووفقا لبيانات البورصة المصرية اشترى الأجانب يوم الأربعاء الماضي سندات خزانة أجل 3 سنوات بنحو 47.4 مليار جنيه بسعر عائد 16.24% بأعلى 2% عن السعر المتداول.

ويوم الخميس دخل العرب مع الأجانب لشراء سندات خزانة أجل 3 سنوات بنحو 42.4 مليار جنيه بنفس سعر العائد المرتفع 26.24% ويعني هذا العائد أن المستثمر المصري باع سندات الخزانة بأعلى من قيمتها وتحمله خسارة له.

ويتم تداول السندات وأذون الخزانة بالبورصة المصرية سواء بالشراء أو البيع بين المتعاملين وتخضع عملية البيع للمكسب والخسارة في سعر العائد وفق مستجدات السوق.

ويبيع البنك المركزي بشكل دوري أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية أذون الخزانة كل يومي الأحد والخميس وسندات خزانة كل يوم الاثنين بهدف جذب سيولة لتمويل عجز الموازنة بسبب زيادة النفقات عن حصيلة إيرادات الدولة.