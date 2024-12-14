الكويت تجدد شريحة ثانية بملياري دولار من وديعة مستحقة على مصر إلى سبتمبر 2025

كتبت- منال المصري:

جددت دولة الكويت شريحة ثانية بملياري دولار من وديعة مستحقه على مصر في سبتمبر 2024 لمدة عام آخر تستحق في سبتمبر 2025، وفق ما قاله مصدر حكومي لـ"مصراوي".

كان تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري كشف الأسبوع الماضي، أن الكويت جددت شريحة أولي بقيمة ملياري دولار من وديعة مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024.

وتمتلك الكويت وديعة- متوسطة وطويلة الأجل- بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري تستحق على شريحتين إحدهما في أبريل والأخرى في سبتمبر من كل عام، ويتم تجديدهما مع كل استحقاق لها عام آخر، وفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ولدى دولة السعودية 10.3 مليار دولار ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي المصري تستحق وديعة فيهم بقيمة 5.3 مليار دولار في أكتوبر 2026.

كما تمتلك قطر وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري منذ 2022 بعد عودة تحسن العلاقات مع مصر.

تسوية ودائع الإمارات

وانتهت مصر من تسوية ودائع- قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل- مستحقة للإمارات بنحو 11 مليار دولار ضمن صفقة تطوير مشروع صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

وهذا ساهم في تراجع إجمالي الودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي المصري من نحو 31.5 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى نحو 20.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.