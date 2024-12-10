بعد تراجع الدولار.. سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم مقارنة بنهاية التعاملات أمس بعد أن عكس الدولار اتجاهه الصعودي بالبنوك مقابل الدولار من أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.



متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 163.89 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشا، و164.29 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشا.



سعر الريال السعودي: 13.41 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.44 جنيها للبيع، بتراجع 4 قروش.



سعر الدرهم الإماراتي: 13.72 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.