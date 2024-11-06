احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 46.942 مليار دولار في أكتوبر من نحو 46.737 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال آخر 8 أشهر من تحرير سعر الصرف بنحو 11.5 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.