بيان رسمي من "إنستاباي" بشأن التوقف المفاجئ لخدماتها

كتبت- منال المصري:

أعلنت شبكة إنستاباي للتحويلات اللحظية تعطل خدماتها وجارِ العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت، وفق تنويه لها منشور على صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وواجه بعض المستخدمين صعوبة في استكمال إجراء التحويلات عبر الموبايل باستخدام إنستاباي من حساباتهم خلال اليوم بسبب عطل مفاجئ جاري بفعل إجراء تحديث للخدمة.

وجذب تطبيق إنستاباي نحو 11.5 مليون مستخدم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي بحجم تعاملات بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه.