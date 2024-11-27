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بيان رسمي من "إنستاباي" بشأن التوقف المفاجئ لخدماتها

07:41 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تطبيق انستاباي

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كتبت- منال المصري:

أعلنت شبكة إنستاباي للتحويلات اللحظية تعطل خدماتها وجارِ العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت، وفق تنويه لها منشور على صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وواجه بعض المستخدمين صعوبة في استكمال إجراء التحويلات عبر الموبايل باستخدام إنستاباي من حساباتهم خلال اليوم بسبب عطل مفاجئ جاري بفعل إجراء تحديث للخدمة.

وجذب تطبيق إنستاباي نحو 11.5 مليون مستخدم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي بحجم تعاملات بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه.

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شبكة إنستاباي للتحويلات اللحظية توقف مفاجئ إنستاباي استعادة الخدمة لتطبيق إنستاباي
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عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل