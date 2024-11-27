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عودة الدولار للارتفاع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

04:21 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 3 قروش و 8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء ، و49.7 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بارتفاع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بارتفاع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.64 جنيه للشراء ، و49.73 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

أسعار الدولار ارتفاع الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري
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