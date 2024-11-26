أسعار 6 عملات عربية تتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:



تراجعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.30 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشًا ، و161.35 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.16 جنيه للشراء، و 13.23 جنيها للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.07 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا و 131.74 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.37 جنيه للشراء يتراجع 7 قروش، و70.11 جنيه للبيع بتراجع 17 قرشًا.