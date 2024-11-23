7 قررات من البنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أول 11 شهرا من 2024

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي المصري 7 قرارات حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال أول 11 شهرا من العام الجاري وسط ضغوط تسارع معدلات التضخم.

وشهد العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% على مرتين والإبقاء عليها 5 مرات على التوالي.

في حين يتبقى أمام المركزي اجتماعا واحدا لحسم الفائدة قبل نهاية العام الجاري في ديسمبر المقبل.

والخميس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير بسبب تسارع معدل التضخم والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاستها المتوقعة على زيادة الأسعار وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسعر الفائدة يعد أحد أدوات لجنة السياسة النقدية بالمركزي لكبح جماح التضخم أي السيطرة على زيادات الأسعار بالسوق.

في آخر 3 أشهر تسارع معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادات أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024 خلال أكتوبر الماضي.

وزيادات أسعار المحروقات وتسارع التضخم جاء بفعل تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه ليرتفع الدولار 60% في مارس الماضي مسجلا نحو 49.74 جنيه بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.

7 قرارات للمركزي حسم خلالها أسعار الفائدة في 2024

1 من فبراير: تم رفع سعر الفائدة 2% مسجلا 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

6 من مارس: زاد سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي مسجلا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

23 من مايو: تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير.

18 من يوليو: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

5 من سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

17 من أكتوبر: تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

21 من نوفمبر: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.