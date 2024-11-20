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سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات الأربعاء

10:45 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.14 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء، و 13.20 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 13.16 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش ، و13.21 جنيه للبيع. بزيادة 4 قروش.


البنك التجاري الدولي: 13.17 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 13.22 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.


بنك القاهرة: 13.14 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 13.20 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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