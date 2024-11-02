تنمية المشروعات يطلق برنامجاً لتمويل الشركات العاملة بالطاقة الشمسية

كتبت- منال المصري:

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطلاق الجهاز لبرنامج تمويلي جديد لدعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأوضح في بيان اليوم، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي وتقليل الانبعاثات الحرارية .

وأكد رحمي على أن الشراكة مع اليونيدو تأتي انطلاقاً من حرص الجهاز على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطاقة المتجددة.

وستقوم اليونيدو بتقديم الدعم الفني والتقني للبرنامج، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتطوير السياسات المتعلقة بالطاقة الشمسية، بحسب رحمي.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والاستشارات للشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لتمكينها من توسيع أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن البرنامج يوفر مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية للشركات العاملة بهذا المجال، ومنها تمويل رأس المال العامل وتمويل الآلات والمعدات متضمنة لكلاهما فترات سداد مرنة.

وأضاف أن من خلال هذا البرنامج سيقدم الجهاز الدعم المالي للشركات المتخصصة في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة ألواح الطاقة الشمسية على أن يكون الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و60 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن شروط التمويل مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لكل شركة مع توفر خيارات سداد مرنة وأسعار فائدة تنافسية.