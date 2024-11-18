كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة بين قرش و 6 قروش، في 10 بنوك ، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة علي مواقعها الالكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.41 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.