طرح المصرف المتحد بالبورصة يبدأ الأربعاء المقبل



كتبت- منال المصري:



يبدأ المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري بدء طرح جزء من رأس ماله في البورصة من يوم الأربعاء المقبل، وفق ما قاله مسؤول مرتبط بالصفقة لمصراوي.



وقدر المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي المصري- النطاق السعري لعملية الطرح الأولي ليتراوح بين 12.7 إلى 15.6 جنيه للسهم الواحد علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف عن السعر الاسترشادي، بحصيلة متوقعة تتراوح بين 4.2 إلى 5.1 مليار جنيه.



وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف والذي سبق قيد مؤقتًا بالبورصة المصرية بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بغرض استيفاء البنك محل الطرح لأحكام المادة ( 7 ) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمستكمل مستنداتها بتاريخ 17 نوفمبر 2024.