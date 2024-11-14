بمعدل نمو 87.2%.. بنك التعمير والإسكان يربح 8.27 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التعمير والإسكان زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 87.2% في أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه.

ووفق بيان البنك اليوم حول نتائج أعماله خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، فإن إجمالي الأرباح قبل خصم ضرائب الدخل والمخصصات ارتفعت 76.8% مسجلا نحو 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن مواصلة البنك تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.، وفق غانم.

وأضاف غانم أن صافي إيرادات التشغيل ارتفعت بنسبة 66 % خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 14.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 25 % خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 126.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 101.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات والأفراد.

وأوضح غانم أن إجمالي الأصول ارتفعت 25% خلال أو 9 أشهر من العام الجاري مسجلة 156.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات.

وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70%.

والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.

وأشار غانم إلى زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو28% بإقفال الربع الثالث من 2024، مقارنة بإقفال 2023.

كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال 2023، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والانترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت نتيجة تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في التطور الرقمي، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام بلغت نحو 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي,

وأضاف غانم أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.