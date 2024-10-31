كسر 49 جنيها.. قفزة في سعر الدولار بـ 9 بنوك

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الدولار بين 6 قروش و76 قرشا مع نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، في 9 بنوك بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.89 جنيه للشراء، و 48.99 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.93 جنيه للشراء، و 48.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.94 جنيه للشراء، و 49.04 جنيه للبيع، بارتفاع 76 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.9 جنيه للشراء، و49 جنيهًا للبيع، بارتفاع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و 48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشًا للشراء والبيع.