سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين 3 و48 قرشا مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في 7 بنوك بينما تراجع في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول ، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.71 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع، بتراجع 48 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء بارتفاع 6 قروش، و48.85 جنيه للبيع بارتفاع 7 قروش.









