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تراجع في بنك القاهرة.. سعر الدولار مع بداية تعاملات الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بينما استقر في 8 بنوك أخرى مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و48.78 جنيه للبيع.

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