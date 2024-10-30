تراجع في بنك القاهرة.. سعر الدولار مع بداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي بينما استقر في 8 بنوك أخرى مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء بارتفاع قرش، و48.78 جنيه للبيع.
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