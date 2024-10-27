هل تم وقف خدمة إنستاباي باستخدام الـ"واي فاي"؟ مصدر بالمركزي يوضح

كتبت- منال المصري:

أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية تعمل على الـ"واي فاي" بشكل جيد ولا يوجد اتجاه لوقفها.

وأشار في تصريحات لـ “مصراوي" إلى أن ما تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي بوقف خدمة إنستاباي على الـ"واي فاي" ليس له أساس من الصحة.

كان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيما بينهم بوقف خدمة إنستاباي على شبكات "واي فاي" بسبب صعوبة الدخول عليها.

كان البنك المركزي أطلق خدمة الشبكة القومية للتحويلات اللحظية المرتبطة بتطبيق "إنستاباي" في مارس 2022 بهدف ميكنة المدفوعات وإجراء أي تحويلات بالجنيه المصري من أي مكان على مستوى العالم.

وشهدت الخدمة إقبالا واسعا بين العملاء وذلك لسهولة استخدامها وسرعة المعاملة بدرجة أمان مرتفعة وإتاحتها مجانا دون رسوم.

وكان إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في وقت سابق، إن قيمة التعاملات باستخدام إنستاباي تجاوزت نحو 800 مليار جنيه خلال 2023.

وفي الربع الأول من 2024، ارتفع عدد المعاملات عبر تطبيق "انستا باي" إلى ما أكثر عن 93 مليون معاملة بإجمالي قيمة تتخطى 565 مليار جنيه.