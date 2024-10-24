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ارتفاع جماعي لأسعار العملات العربية في صباح التعاملات اليوم

10:17 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- منال المصري:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في صباح التعاملات

سعر الدينار الكويتي: 158.1 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشا، و159.11 جنيه للبيع بزيادة 18 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.93 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.23 جنيه للشراء،13.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.7 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، 129.38 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.35 جنيه للشراء، 13.38 بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 68.13 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، 68.85 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

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