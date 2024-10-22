سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الثلاثاء في 5 بنوك
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 12.90 جنيه، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
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