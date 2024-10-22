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سعر الريال السعودي يرتفع اليوم الثلاثاء في 5 بنوك

11:59 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.90 جنيه، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.90 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء بزيادة قرشًا، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي أسعار الصرف البنك الأهلي بنك مصر
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