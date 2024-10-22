إعلان

سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:41 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما انخفض في بنك الإسكندرية، فيما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.6 جنيه للشراء، و 48.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.63 جنيه للشراء ، بارتفاع قرش ، و48.72 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منها الريال السعودي.. ارتفاع سعر شراء 3 عملات عربية من العملاء اليوم

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة