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أسعار الدولار تعود للانخفاض مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:54 م الإثنين 29 يونيو 2020
أسعار الدولار تعود للانخفاض مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين 29- 6-2020 ، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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