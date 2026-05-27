بعد صلاة عيد الأضحى اليوم، تفاجأ المصلون في مساجد مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بطائرة هليكوبتر تلقي هدايا عليهم.

ورصدت فيديوهات الهدايا وهي تلقى من الطائرة وسط فرحة الأطفال والأهالي، وقارنت سماء زعانين، وهي سيدة من قطاع غزة تقيم حاليا في مصر بين مشهد الطائرة وما رأته في غزة ونشرت فيديو للحدث وعلقت: "حين رأيتها، توقعتُ رصاصًا، صواريخ، قنابل، أو حتى مناشير إخلاء. لم أتوقع أبدًا طائرة تُلقي هدايا"

ولم تكن طائرة هدايا العيد في أكتوبر وزايد سوى دعاية مبتكرة لشركة تسويق عقاري.. شاهد القصة كاملة.