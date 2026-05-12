في حلقة خاصة من بودكاست "صد رد" مع الإعلامية سماح السعيد، تفتح المستشارة هايدي الفضالي ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كاشفةً عن أبرز المواد المثيرة للجدل وتأثيرها على المرأة والأسرة المصرية.

وتؤكد الفضالي أن مشروع القانون لم يقدم أي مكتسبات جديدة للمرأة، بل تسبب – بحسب وصفها – في تراجع بعض الحقوق التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية، مع انتقادها لعدد من البنود المتعلقة بفسخ عقد الزواج والنفقة والحضانة.

كما تناقش الحلقة، جدل الاستضافة والرؤية ومصلحة الطفل، وقضايا الحضانة والنفقة داخل محاكم الأسرة، وأيضا أزمة قائمة المنقولات الزوجية وموقف القانون من الزواج الثاني، والمخاوف من زيادة الطلاق والزواج العرفي.

هل يحقق مشروع القانون، العدالة بين الرجل والمرأة، أم يحتاج إلى تعديلات؟

