كريم الشناوي: سعيد إني أقدم جائزة تابعة ل مؤسسة ساويرس.. ودايما بعمل حواديت تعجبني
تريزيجيه: "لدينا أفضل اللاعبين وسنقاتل لتحقيق الفوز"
حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"
قبل مواجهة المغرب... منتخب الكاميرون "عُقدة" البلد المضيف لأمم أفريقيا
"صافرة مصرية لم تطلق".. جدل تحكيمي قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا
ساديو ماني: السنغال مرشحة للفوز بأمم أفريقيا ووحدتنا مصدر قوتنا
