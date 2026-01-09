سميح ساويرس: الناس اللي معاهم فلوس في المجتمع المدني يجب أن يدعموا الثقافة وفخور بجائزة ساويرس
كتب : مصراوي
إعلان
كتب : مصراوي
فيديو قد يعجبك
إعلان
مالي
السنغال
الكاميرون
المغرب
"حضور أبو ريدة وتأهيل تريزيجيه".. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة
لاعبين بيض فقط.. كيف تأثرت بطولة كأس الأمم الأفريقية بالسياسة منذ انطلاقها؟
"ارتدي قميص أحد القطبين بمصر".. فاروق جعفر يفجر مفاجأة عن نجل لومومبا
منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025
"بعد إصابته أمام بنين".. محمد حمدي يستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان