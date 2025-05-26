الرئيسية أخبار مصراوى TV في ظل الغلاء.. 5 سيارات هاتشباك تنقذك من أزمة الأسعار 03:00 م الإثنين 26 مايو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا سيارات سعار السيارات تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: كوريا الشمالية تحذر أمريكا: أوقفوا التهديدات العسكرية إذا أردتم الأمان الأخبار المتعلقة الظهور الأول لروكس 01 في مصر أخبار تقديم إكس بينج G6 الكهربائية لأول مرة في مصر تبدأ من 2 مليون و 390 ألف جنيه أخبار سيارات سمارت رسميا في مصر من خلال عز العرب أخبار أرخص 5 سيارات صينية متاحة بالسوق المصري أخبار