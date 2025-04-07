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السيسي وماكرون يوقعان إعلانًا مشتركًا لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية

12:57 م الإثنين 07 أبريل 2025

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