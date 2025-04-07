الرئيسية أخبار مصراوى TV السيسي وماكرون يوقعان إعلانًا مشتركًا لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية 12:57 م الإثنين 07 أبريل 2025 6 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا السيسي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: اتفاق تاريخي بين مصر وفرنسا للتعاون في التعليم العالي بحضور السيسي وماكرون الخبر التالى: اتفاق تاريخي بين مصر وفرنسا للتعاون في التعليم العالي بحضور السيسي وماكرون