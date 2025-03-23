الرئيسية أخبار مصراوى TV صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس... ما القصة ؟ 10:00 م الأحد 23 مارس 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا فلسطين زة ماس تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: وزارة النقل تعلن إلغاء المواقف العشوائية مع تشغيل BRT الأخبار المتعلقة آلاف المحتجين في شوارع باريس دعمًا لفلسطين أخبار اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة أخبار 330 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة… ماذا حدث ؟ أخبار هل يشعل ترامب فتيل حرب جديدة بين إسرائيل وحماس؟ أخبار