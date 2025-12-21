إعلان

أبو تريكة ينتقد "الكاف" بعد قراره بشأن مدة انعقاد بطولة الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

10:00 ص 21/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ابو تريكة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية