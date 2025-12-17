إعلان

انهيار مفاجئ لمنزل مأهول بالسكان في المنيا.. وتدخل عاجل من الحماية المدنية

كتب : مصراوي

10:51 م 17/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا الحماية المدنية انهيار مفاجئ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان