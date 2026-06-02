شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية "FISU"، برئاسة ليونز إيدر، رئيس الاتحاد، لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.

شهد الاجتماع مناقشة التعاون مع الاتحاد الدولي لترشيح مصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية 2031 لأول مرة في إفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التوسع في استضافة الأحداث الرياضية العالمية الخاصة بالجامعات، تأكيدًا للدور الريادي لمصر في المنطقة والعالم وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

وفي كلمته، رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بقيادات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية "FISU" ومسئولي الجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا أن توقيع هذه الشراكة لا يمثل مجرد إطلاق برنامج أكاديمي جديد، بل يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء نموذج متكامل للتعاون في مجالات التعليم الرياضي والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي المتخصص.

وزير التعليم العالي: الشراكة تدعم تطوير الرياضة الجامعية

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لقيادة تطوير الرياضة الجامعية في مصر لتواكب المستوى العالمي، كما تعكس التزام الجانبين بالاستثمار في رأس المال البشري وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة المؤسسات الرياضية وإدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى توافق البرنامج مع توجهات الدولة نحو تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، من خلال التركيز على المهارات التطبيقية والخبرات العملية.

كما لفت كذلك إلى خطة الوزارة للتوسع في تدويل التعليم العالي المصري، وعقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة.

وأكد قنصوة حرص الوزارة، بذل الجهود لبناء كوادر رياضية مؤهلة وفق المعايير العالمية، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع الرياضة باعتباره أحد القطاعات الواعدة اقتصاديًا وتنمويًا، فضلًا عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب الرياضي المتخصص في إفريقيا والشرق الأوسط، واستقطاب الطلاب والدارسين من مختلف دول المنطقة.

وثمن قنصوة أهمية البرنامج الذي يُعد من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية، لما يتضمنه من محتوى أكاديمي متطور يواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الحوكمة الرياضية وإدارة الفعاليات الكبرى والتكنولوجيا الرياضية والتحول الرقمي والاستدامة.

واختتم قنصوة كلمته بالتأكيد على تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والجامعة البريطانية في مصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير مسارات أكاديمية جديدة في مجالات الإدارة الرياضية والحوكمة والتكنولوجيا الرياضية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبرات العلمية، بما يمهد لتأسيس مركز إقليمي للتميز في التعليم والبحث العلمي الرياضي يخدم مصر والمنطقة.

إشادة دولية بالتعاون المصري في الرياضة الجامعية

من جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر للوزير لرعايته ودعمه للبطولات الرياضية الجامعية، مثمنًا دوره في دعم تطوير المناهج الدراسية الخاصة بعلوم الرياضة، وربطها باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر رياضية مؤهلة علميًا، ما ينعكس على دعم البحث العلمي والابتكار في القطاع الرياضي في مصر، ودفع دور هذا المجال الحيوي، ومقدمًا الشكر كذلك للوزير لرعايته للفعاليات والأحداث الرياضية الجامعية.

من جانبه، أعرب ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية "FISU"، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع الجامعة البريطانية في مصر، مثمنًا التعاون مع وزارة التعليم العالي لدعم الرياضة الجامعية، وأشار إلى أهمية الترابط والتكامل بين التعليم والرياضة لبناء قدرات الشباب العلمية والبدنية وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، مقدمًا التهنئة لمصر لاستضافة دورة الألعاب الجامعية الصيفية للعام 2031.

كما أكد رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية أن البرنامج الذي تم توقيعه يُعد أحد أبرز البرامج الدولية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية، ويسهم في إعداد قيادات مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الرياضة عالميًا.

