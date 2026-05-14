شهدت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظيم ندوة بعنوان "كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل صناعة الملابس والموضة؟"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي على الجامعة التكنولوجية، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وربطها بمختلف الصناعات الحيوية.

حاضر في الندوة الدكتور حازم عبدالفتاح، أستاذ تكنولوجيا صناعة الموضة بكلية الفنون والتصميم بجامعة الجيزة الجديدة، بحضور الدكتور الأمير محمد وكيل كلية التكنولوجيا بالقاهرة لشؤون التدريب، والدكتورة عزيزة التلاوي منسق برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية.

وتناولت الندوة التأثير المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة الملابس والموضة، بدءًا من تصميم الأزياء وتحليل اتجاهات السوق، وصولًا إلى تحسين عمليات الإنتاج والتسويق الإلكتروني وتجربة العملاء.

كما ناقش المشاركون كيفية إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار وتقليل الهدر وتحقيق الاستدامة داخل قطاع صناعة الملابس.

وأكدت إدارة الجامعة، خلال الندوة، أهمية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير الصناعات الإبداعية والإنتاجية على حد سواء.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث طُرحت العديد من الأفكار والرؤى حول مستقبل صناعة الموضة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عالمية توضح دور الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية داخل هذا القطاع.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف نشر الوعي بالتكنولوجيا الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب.