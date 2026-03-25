وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء مركز التدريب المهني بكلية الطب البيطري، ليكون منصة متكاملة للتدريب التطبيقي، وبيت خبرة متخصص في إعداد وتأهيل طلاب الدراسات العليا والباحثين والخريجين والأطباء البيطريين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

وقال الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، إن المركز يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وانطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، وفي إطار الاستراتيجية المؤسسية للكلية التي تستهدف تطوير المهارات المهنية، ورفع كفاءة الخريجين، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات الطب البيطري والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء.

وأصدر الدكتور أحمد سمير عميد الكلية قرارًا بتكليف الدكتور عبد الباري برنس مديرًا لمركز التدريب المهني، لما يتمتع به من خبرة علمية ومهنية متميزة تسهم في قيادة المركز نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح عميد كلية الطب البيطري أن رؤية المركز تتمثل أن يكون مركزًا رائدًا إقليميًا ودوليًا في التدريب التطبيقي والابتكار المهني، يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، وداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات صحة الحيوان والأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور عبدالباري برنس، أن رسالة المركز تقديم برامج تدريبية مهنية متطورة تجمع بين الأساس العلمي والتطبيق العملي، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والصناعية، بما يسهم في تنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم المهنية.

وعدد برنس محاور العمل والاستراتيجية كالتالي:

1- برامج تدريبية حديثة

2- تصميم برامج متخصصة وفق احتياجات سوق العمل تشمل: التشخيص الحقلي والمعملي للأمراض المعدية في الحيوان والدواجن - تغذية الحيوان والدواجن - التشخيص الجزيئي – التكنولوجيا الحيوية – سلامة الغذاء – الصناعات الدوائية واللقاحات – التحاليل المعملية المتقدمة - وغيرها.

3- تعزيز التدريب التطبيقي زيادة التدريب العملي Hands-on بإنشاء محاكاة تدريبية (Simulation Training).

4- التدريب داخل المعامل والمستشفيات والمراكز البحثية.

5- التعاون مع وحدات المراكز البحثية وشركات الأدوية واللقاحات، المزارع الإنتاجية، الهيئات الدولية.

6- الجودة والاعتماد العمل على اعتماد البرامج من المجلس الصحي المصري.

7- تطبيق نظم الجودة والحوكمة وفق المعايير الدولية، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، إعداد خريج قادر على العمل مباشرة والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

8- التحول الرقمي والتدريب الذكي والتدريب الهجين Hybrid Training، والمنصات الإلكترونية الواقع الافتراضي في التعليم البيطري.

اقرأ أيضَا:

بمشاركة شركات وبنوك.. موعد ملتقى توظيف جامعة القاهرة للطلاب والخريجين

وزير التعليم العالي: نسعى لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ



