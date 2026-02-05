أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق الفصل الدراسي الثاني لبرامج «معًا نتعلّم»، وذلك اعتبارًا من السبت القادم، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، في إطار حرص القطاع على استكمال المسيرة التعليمية التي بدأت خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح القطاع أن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني ستُعقد في الفترة المسائية، مراعاةً لخصوصية شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين التحصيل الدراسي وظروف الطلاب خلال الشهر الكريم.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن برامج «معًا نتعلّم» تمثل أحد النماذج التعليمية الداعمة للطلاب، والتي تعكس حرص القطاع على تقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في رفع المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن القطاع يراعي عند إعداد البرامج التعليمية الظروف الزمنية والاجتماعية للطلاب، خاصة خلال شهر رمضان، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، ويحقق الاستفادة القصوى للطلاب.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار استراتيجية القطاع لتطوير منظومة التعليم الأزهري، وتوفير وسائل تعليمية مساندة تدعم الطلاب وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، بما يتماشى مع رؤية الأزهر الشريف في إعداد أجيال تجمع بين التميز العلمي والقيم الأخلاقية.

وتبدأ مواعيد الدراسة للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي في أوقات متدرجة تبدأ من الساعة التاسعة مساءً، فيما تنطلق مواعيد المرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة في التوقيتات ذاتها، بينما تُعقد محاضرات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني الثانوي في الساعة التاسعة والعاشرة مساءً، ويبدأ الصف الثالث الثانوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي استئناف برامج «معًا نتعلّم» ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لدعم العملية التعليمية، وتعزيز التحصيل العلمي للطلاب، واستكمال النجاحات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي لطلاب الأزهر الشريف.