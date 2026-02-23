إعلان

على غرار الجامعات الخاصة.. قبول الراغبين في القيد بالمعاهد بنصف العام الدراسي

كتب : عمر صبري

12:59 ص 23/02/2026

جامعة القاهرة

حصلت "مصراوي" على مستند يؤكد السماح لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الالتحاق بالمعاهد العالية خلال نصف العام على غرار الجامعات الخاصة والأهلية التي تقبل طلابا من نصف العام.

ويعتبر هذا القرار الجديد تاريخي إذ أنه يطبق لأول مرة منذ نشأة المعاهد في مصر والتي يتخطى عددها 200 معهد، بشرط أن تكون المعاهد أمام الطلاب حاصلة على الاعتماد للوائحها الجديدة التي تتيح المرونة وإتاحة الدراسة بالساعات المعتمدة.

ونص القرار أيضا على عدد من الضوابط التي توضح كيفية قبول الطلاب بحيث لا يكون هناك تعارضا بين التحاق الطلاب بالمعاهد العليا أو مكتب التنسيق وكذلك القيد في الجامعات الخاصة والأهلية.

الالتحاق بالمعاهد العالية نصف العام الدراسي الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية

