افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور سيرجيو رومان سفير مملكة إسبانيا في مصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والشركاء المحليين والدوليين.

أكد عاشور أهمية المشروع الذي يمثل خطوة محورية نحو تمكين السيدات اقتصاديًا ورقميًا، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا يعكس الإيمان بدور التكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة، والحرص على توفير بيئة داعمة للتعلم والإبداع، في محافظات الصعيد التي تمتلك طاقات بشرية واعدة تستحق الاستثمار فيها.

وثمن المهندس عبدالمطلب عمارة دور المشروع الذي يستهدف تمكين سيدات الأقصر رقميًا وتعزيز فرص توظيفهن، من خلال إعداد وتأهيل السيدات وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وإكسابهن مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد، بما يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للاستقلال المهني والاقتصادي.

وأعرب الدكتور سيرجيو رومان عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المركز الذي يأتي في إطار مشروع "بذور من أجل المستقبل"، ويتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة الأقصر و"إنرووت للتنمية" ضمن برنامج "تمكين" الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال وكالة التعاون الإسباني، كجزء من برنامج "100 فرصة للتمكين الرقمي"، الهادف إلى دعم المرأة والشباب ودمجهم في سوق العمل الرقمي الحديث.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل أن افتتاح المركز يتواكب مع إستراتيجية الجامعة للتحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية بالجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة والشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحديث، مؤكدة أن التعاون مع "إنرووت للتنمية" يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور هاني السلاموني أن مركز "تمكين للإبداع والتكنولوجيا" يضم معمل تدريب مجهزًا بأحدث الوسائل التقنية لتأهليهن للعمل عن بُعد، ومساحة عمل مشتركة، وقاعات للاجتماعات، بما يوفر بيئة آمنة وداعمة لتعلم السيدات، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات المركز، مشيرًا إلى أن المشروع نجح خلال عام 2025 في الوصول إلى مئات السيدات والفتيات بمحافظة الأقصر، وتدريب 100 مشاركة في مجالات تصميم الجرافيك، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ 3 حملات رقمية توعوية وصلت إلى أكثر من 61 ألف شخص، وتنظيم فعاليات تعريفية داخل مكتبة مصر العامة وجامعة طيبة التكنولوجية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الفتيات الراغبات في تطوير مهاراتهن وبناء مستقبل مهني مستقل.

ويُركز البرنامج على تعريف المشاركات بفرص العمل الحر كمسار مهني واعد، إلى جانب تقديم تدريبات عملية متخصصة وتعزيز مفاهيم الشمول المالي والرقمي بما يدعم اندماجهن في الاقتصاد الرقمي.

ويشمل البرنامج عدة مراحل تبدأ بالتشبيك وبناء القدرات، مرورًا بالتدريب التعريفي، ثم برنامج تدريبي مكثف، إلى جانب إتاحة برامج احترافية وفرص متقدمة للتعلم، كما يتم اختيار أفضل 40 متدربة للحصول على دعم خاص يشمل أدوات وأجهزة تساعدهن على الانطلاق في مسارهن المهني، فضلًا عن الاستفادة من مساحات العمل المشتركة وبناء شبكات تواصل مهنية داعمة.

