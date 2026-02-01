يشارك فريق Helwan Racing Team – كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) في منافسات Shell Eco-Marathon 2026، والتي تستضيفها حلبة لوسيل الدولية بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أكثر من 70 فريقًا طلابيًا يمثلون 15 دولة حول العالم.

ويخوض فريق جامعة العاصمة المنافسة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، ضمن فئة تصميم وبناء سيارات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يعمل الطلاب على تطوير هياكل مبتكرة، وأنظمة ميكانيكية وكهربائية متقدمة، إلى جانب برمجة أنظمة ذكية باستخدام تقنيات متنوعة تشمل محركات الاحتراق الداخلي، والبطاريات الكهربائية، وخلايا وقود الهيدروجين.

وتعكس مشاركة فريق جامعة العاصمة قدرات طلاب مصر في مجالات الهندسة والطاقة المستدامة، تحت إشراف الدكتور وليد عبد الهادي عرابي أستاذ ووكيل كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور محمود عاطف الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالمطرية حيث أن المسابقة تمثل منصة دولية مهمة لتطبيق المعارف الأكاديمية عمليًا، وتنمية مهارات التصميم والإبداع، وتعزيز روح العمل الجماعي بين الطلاب.

وهذه المشاركة تأتي اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تضع الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، مؤكدًا ثقته في قدرة الفرق المصرية، ومن بينها فريق جامعة العاصمة، على تحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة مصر العلمية والبحثية.

وتأتي مشاركة جامعة العاصمة في هذه المنافسة العالمية لتؤكد التزامها بتخريج جيل من المهندسين المبدعين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

اقرأ أيضاً:

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة