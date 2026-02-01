وقّعت جامعة المنصورة ممثلة في كلية الطب البيطري، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لـجامعة الدول العربية، بمقر الاتحاد بالقاهرة، وذلك دعمًا للتعاون العلمي العربي وتكامل الجهود المؤسسية في مجالات حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

مثّلت كلية الطب البيطري في توقيع البروتوكول الدكتورة مها عبده العشماوي، تفويضًا عن الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، فيما مثّل الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية الدكتور جمال مدني، الأمين العام للاتحاد، نائبًا عن الدكتور بهاء حلمي بدر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد. كما أشرف على تنسيق البروتوكول الدكتور محمد علي ماهر، رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية.

وفي تصريح صحفي، أكد الدكتور شريف خاطر، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم القضايا البيئية والتنموية، وتعزيز دورها المجتمعي والعلمي في خدمة أهداف البيئة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتكامل الجهود الأكاديمية مع المؤسسات العربية المتخصصة لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس توجه الجامعة نحو توسيع الشراكات العلمية الإقليمية، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها عبده العشماوي أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، وإعداد البرامج العلمية والتوعوية، وتبادل الاستشارات الفنية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العلمية والبحثية وتعزيز الدور المجتمعي لكلية الطب البيطري.

وأضافت أن مجالات التعاون تشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة، من بينها التغيرات المناخية وسبل التخفيف من آثارها، وحماية التنوع البيولوجي، وإعداد وتأهيل المرشد البيئي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وتنمية الاستزراع السمكي، إلى جانب إبراز الأهمية الاقتصادية للنباتات والحيوانات البرية، مؤكدة أن الكلية تسعى دائمًا إلى تسخير خبراتها العلمية لخدمة قضايا البيئة والتنمية.

كما أكد الدكتور جمال مدني، أن توقيع البروتوكول مع جامعة المنصورة يُمثل خطوة محورية في دعم العمل البيئي العربي المشترك، ويعكس توجهًا جادًا نحو ربط الخبرات الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار إلى أن التعاون سيعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتوعوية ذات أثر مباشر، وتقديم حلول علمية قابلة للتطبيق تخدم المجتمع، وتدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات حماية الحياة البرية والبحرية، مؤكدًا أن الشراكة مع كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة تُعد إضافة نوعية للعمل البيئي العربي، وتسهم في ترسيخ دورها كمؤسسة علمية رائدة في صناعة الوعي البيئي ودعم مسارات التنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويُعد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية هيئة عربية دولية غير هادفة للربح، تتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لـجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز التكامل العربي في حماية الثروات الطبيعية وصون التراث البيئي. ويعمل الاتحاد على دعم الجهات الرسمية في توثيق الكائنات الحية، ونشر الوعي البيئي، وتنمية وإدارة المحميات الطبيعية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية المتخصصة في مجالات الحفاظ على الحياة البرية والبحرية، وفقًا للتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة على المستوى العربي.

ويأتي هذا البروتوكول ليُمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون العلمي العربي المشترك في مواجهة القضايا البيئية المعاصرة، بما يُمثل إضافة نوعية للعمل البيئي العربي، ويسهم في ترسيخ دور جامعة المنصورة كمؤسسة علمية رائدة في صناعة الوعي البيئي، وتعزيز الجهود البحثية والتوعوية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة في مختلف دول الوطن العربي.