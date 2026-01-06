أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيق خطوات متميزة خلال 2025 في مختلف محاور التحول الرقمي بالجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والطبية والبحثية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، أن التحول الرقمي بالجامعات يرتكز على توحيد المنصات، وميكنة الخدمات، وتأمين البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء والحوكمة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور شريف كشك، إلى مواصلة التوسع في منظومة الاختبارات الإلكترونية، حيث تم تركيب 60 ألف محطة للاختبارات الإلكترونية حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 80 ألف محطة بنهاية العام الحالي، فضلًا عن ربط مراكز الاختبارات الإلكترونية ببنية تحتية مركزية مؤمنة، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة البيانات واستمرارية الخدمة.

وأضاف مساعد الوزير، أنه تم الانتهاء من ميكنة 20 مستشفى جامعي، مع استهداف الانتهاء من ميكنة 80 مستشفى قبل نهاية العام المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الطبية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى دعم البحث العلمي من خلال توفير وحدات حاسوبية فائقة السرعة، بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة، لدعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، بما يعزز القدرات البحثية للجامعات المصرية ويربطها بأحدث التقنيات العالمية.

وأشار إلى إطلاق وتطوير عدد من المنصات الإلكترونية المهمة خلال 2025، من بينها: منصة الإعارات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، والمنصة الموحدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، وميكنة التقدم لمنحة رواد المستقبل/ منحة علي مصيلحي، وميكنة القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، ومنصة خدمات الحوسبة السحابية المؤمنة لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.

