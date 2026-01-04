أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل بقواعد التنسيق الخاصة بقبول طلاب الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق نصف العام الجامعي 2025 -2026 حيث يمكن للطلاب التقديم المباشر وفي ضوء الأعداد المتبقية في الكليات من يوم 10 يناير المقبل ولمدة أسبوعين.

وفيما يلي الحد الأدنى لتنسيق كليات الفنون التطبيقية والإعلام والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية:

- 52% بجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء.

- 53% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

- جامعات 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم الحديثة ومصر الدولية تنسيق تلك الكليات 55%.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه وفي بداية العام تحدد الجامعات الأهلية الأعداد المقررة لقبول الطلاب من كل شهادة فى إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس، مع عدم الإخلال بالأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول المقررة قبل أمانة مجلس الجامعات الأهلية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه يتم عمل قبول إلكتروني تحت إشراف وبمعرفة أمانة مجلس الجامعات الأهلية (مكتب قبول الجامعات الأهلية) وذلك للطلاب المتقدمين بالشهادات المصرية والشهادات المعادلة للعام الدراسي 2023 /2024 والعام الدراسي 2024/2025 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الأهلية المصرية في العام الجامعي 2025/2026.

وأشار إلى أن المدة البينية للجامعة المصرية للتعلم الالكتروني هي خمسة أعوام للكليات العملية والكليات النظرية للطلاب المصرين، ومن العام الدراسي 2020/2021 وحتى العام الدراسي 2024/2025 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الخاصة المصرية في العام الجامعي 2025/2026.

