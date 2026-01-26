إعلان

مصر تشارك في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط

كتب : عمر صبري

03:52 م 26/01/2026

اجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية لاستكشاف البحر ال

شاركت الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط (CIESM)، والذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الدور العلمي والمؤسسي الذي يضطلع به المعهد على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع عددًا من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بعمل اللجنة، من بينها الترحيب بعودة إيطاليا والمغرب إلى عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب مناقشة أبرز الأنشطة والبرامج العلمية وورش العمل البحثية، وعلى رأسها ورشة العمل رقم 54 المعنية ببيانات قاع البحر عالية الدقة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من البرامج العلمية الرائدة التي تنفذها اللجنة، من بينها برامج تتبع الأنواع البحرية عالية الهجرة، وتطوير الأدوات الرقمية ثلاثية الأبعاد، وتفعيل إستراتيجية العلوم المفتوحة، إلى جانب أنشطة التواصل العلمي والمؤتمرات الدولية متعددة القطاعات، ومن أبرزها المؤتمر الدولي المعني بسمكة الأسد.

كما تم استعراض البرامج العلمية التي تشارك فيها اللجنة الدولية لاستكشاف البحر المتوسط بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بما يعكس حرص المعهد على تعزيز الحضور المصري في المحافل العلمية الدولية، ودعم البحث العلمي وصنع القرار القائم على المعرفة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية في البحر المتوسط.

مجلس اللجنة الدولية لاستكشاف المتوسط الدكتورة عبير أحمد منير المعهد القومي لعلوم البحار

