وزير الرياضة: استضافة بطولة عالمية للجامعات خلال الفترة المقبلة

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جهوده ودعمه المستمر للأنشطة الطلابية والفعاليات الرياضية، كما أعرب عن تقديره للدكتور أحمد راغب، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، ورؤساء الجامعات، مرحبًا بالجميع في نادي النادي، أحد الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح دوري الجامعات، بحضور وزير التعليم العالي، أن دوري الجامعات والمعاهد يمثل حراكا طلابيًا مهمًا، ويشارك فيه أكثر من 3 آلاف طالب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.

وبحسب بيان، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية التوسع في أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والسعي خلال الفترة المقبلة لاستضافة بطولة عالمية للجامعات، مشيدًا بهذا النموذج للتعاون بين الوزارتين لما يضمنه من صقل مهارات الطلاب، واكتشاف المواهب الرياضية.

