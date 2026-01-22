مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024

عُقد مجلس كلية طب قصر العيني بقاعة علي باشا إبراهيم، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، ورؤساء الأقسام العلمية، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

استهل المجلس جلسته بتكريم رؤساء الأقسام العلمية الذين انتهت فترة رئاستهم، تقديرًا لمسيرة عطائهم وما قدموه من جهود متميزة في خدمة أقسامهم العلمية والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإكلينيكي، حيث قام الدكتور حسام صلاح مراد بتسليمهم درع الكلية، رمزًا للامتنان والعرفان بما قدموه من إسهامات مخلصة في خدمة هذا الصرح الطبي العريق.

وجّه الدكتور حسام صلاح مراد التهنئة إلى أعضاء المجلس الموقر وأسرة كلية طب قصر العيني بمناسبة حلول العام الجديد، كما هنأ منتسبي الكلية ومستشفياتها من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا للجميع عامًا حافلًا بالنجاح والاستقرار والعمل المشترك.

كما هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمناسبة صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء باختياره عضوًا بمجلس الجامعات الخاصة.

هنأ المجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بمناسبة تجديد الاعتماد الدولي ISO 15189 طبقًا للمواصفة المحدثة لعام 2022 للمعامل الطبية، علمًا بأن القسم حصل على الاعتماد الدولي لأول مرة عام 2016 من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) لمعمل الكيمياء الإكلينيكية والهرمونات ودلالات الأورام.

كما هنأ المجلس الدكتور أحمد طه، أستاذ الجراحة العامة بالكلية ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة فوزه بجائزة الطبيب العربي لعام 2025 في مجال «الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية»، مشيدًا بإسهاماته العلمية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي.

ناقش المجلس المقترحات الخاصه بشأن مركز تطوير التعليم الطبي بالكلية، والذي يتضمن طرح مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء قسم أكاديمي للتعليم الطبي أسوة بالجامعات الدولية والمصرية الأخرى، إلى جانب إنشاء دبلومة مهنية في التعليم الطبي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام صلاح، أن الكلية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة التعليم الطبي، ونتجه نحو اتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة في هذا الشأن، على أن يتم ذلك في إطار دراسة متأنية وشاملة تلتزم بالضوابط المنظمة، وتراعي احتياجات الكلية ومتطلبات الجودة والاستدامة.

ناقش المجلس مقترحات اعتماد عدد من الدبلومات المهنية، شملت: الدبلوم المهني المتقدم في الاختبارات التشخيصية الجزيئية التطبيقية (قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية)، الدبلوم المهني الأساسي في الطب النفسي الرياضي (قسم الطب النفسي)، الدبلوم المهني المتقدم في غسيل الكلى للأطفال والتدخلات ذات الصلة (قسم طب الأطفال)، الدبلوم المهني المتقدم في الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) وأجهزة دعم الحياة (قسم طب الحالات الحرجة).

كما ناقش المجلس استحداث دبلومات مهنية جديدة، من بينها: المناظير النسائية والجراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (قسم التوليد وأمراض النساء).

وافق المجلس على خطاب منظمة CropLife Egypt بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع المركز القومي للسموم البيئية والإكلينيكية، في إطار الدعم الآمن والمسؤول لاستخدام مبيدات الآفات وتعزيز الصحة العامة.

كما وافق المجلس على إقامة ورش عمل بنقابة الأطباء بعنوان «إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية»، ضمن برنامج التعليم الطبي، على أن يتم التنسيق بما يتوافق مع ضوابط ونظم الحوكمة بالكلية.

استعرض المجلس أعمال وأنشطة قطاع التعليم والطلاب وكان في مقدمتها استكمال أعمال اللجنة العليا لتطوير أساليب التعليم والمناهج، في إطار العمل المؤسسي المستمر لتحديث العملية التعليمية، ومواكبة التطورات الحديثة في التعليم الطبي.

كما استعراض التقاط الصورة التذكارية لدفعة خريجي الكلية رقم (192) من الطلاب المصريين والوافدين خارج الكلية، وذلك بتاريخ 14 يناير 2025، إلى جانب استعراض عدد من الأنشطة والفعاليات الطلابية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وشملت فعاليات ترفيهية وثقافية وحفلًا موسيقيًا، بما يعكس حرص الكلية على دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية الطالب المتكاملة.

كما ناقش المجلس في جلسته عددًا من الطلبات المقدمة من الطلاب، وقرر إرجاء ما يلزم منها للدراسة، تمهيدًا للبت فيها وفق القواعد والضوابط المعتمدة.

واستعرض المجلس نشاط قطاع الدراسات العليا والبحوث، والذي تضمن متابعة انتظام برامج الدراسات العليا، ومراجعة وتحديث لوائح الدراسات العليا في ضوء التعديلات التي أُقرت خلال الفترة السابقة، بما يواكب التطورات الأكاديمية ومتطلبات الجودة، والتي أسفرت عن إعداد وإصدار دليل طلاب الدراسات العليا ليكون مرجعًا تنظيميًا وإرشاديًا يوضح المسارات الأكاديمية والإجراءات المعتمدة، ويسهم في دعم الباحثين وتيسير العملية البحثية داخل الكلية.

كما أكد الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث: يسهم الدليل في توحيد الإجراءات وتنظيم العملية البحثية، وتيسير حصول الباحثين على المعلومات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز الالتزام والشفافية داخل قطاع الدراسات العليا.

واستعرض المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي شمل تنظيم عدد من القوافل الطبية، من بينها القافلة الطبية الشاملة إلى قرية سرس الليان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والقافلة الطبية الشهرية إلى مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة، والقافلة الطبية الشاملة إلى مركز شباب قرية المنوات بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للكلية وتقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما استعرض المجلس نشاط المستشفيات، والذي شمل استقبال مستشفى القصر العيني التعليمي (الفرنساوي) وفدًا رسميًا رفيع المستوى من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بجمهورية الصين الشعبية، وإطلاق مستشفى أبو الريش الياباني لصمامات Edwards Sapien المتطورة لعلاج أمراض قلب الأطفال داخل مصر، إلى جانب كون قصر العيني أول مستشفى جامعي في مصر مزود بجهاز Idylla للتشخيص الجزيئي، والدعوة إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري بالتعاون بين وحدة الحالات الحرجة والصناعة الوطنية، فضلًا عن استقبال وحدة السكتة الدماغية وفدًا من نادي روتاري مصر الجديدة لتسليم جهاز موجات فوق صوتية متحرك لقياس تدفق الدم في شرايين المخ.

