"عين شمس الأهلية" تعزز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولاية نورث كارولاينا

استضافت جامعة عين شمس الأهلية ورشة عمل رفيعة المستوى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشؤون الأكاديمية، وبمشاركة البروفيسور هيلين تشين، نائب رئيس جامعة ولاية نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ناقشت ورشة العمل آليات توسيع آفاق التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير برامج بينية ومشتركة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، وذلك في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسيتها.

وجاءت الزيارة بتنظيم وتمويل من وكالة فولبرايت الأمريكية، حيث تمتد زيارة البروفيسور هيلين تشين إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين، في إطار دعم قطاع الدراسات البينية. وانطلاقًا من كون الدراسات البينية تمثل أحد المحاور الأساسية في البرامج الأكاديمية بجامعة عين شمس الأهلية، خُصِّصت الجامعة بهذه الزيارة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي وبحث سبل تطوير الشراكات الأكاديمية الدولية في هذا المجال.

وشهدت ورشة العمل حضور الدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، المساعد الدكتور سامي عفيفي مساعد نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم العالي، على رأسهم الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة إنجي الدمك، عضو المكتب الفني للعلاقات الثقافية الدولية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة هبة الله غالب، استشاري المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن جامعة عين شمس الأهلية تضع التعاون الدولي والشراكات الأكاديمية الفاعلة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشراكات الأكاديمية الحقيقية لا تقتصر على تبادل الزيارات أو توقيع البروتوكولات، بل تقوم على رؤى مشتركة، وبرامج تعليمية مبتكرة، ومخرجات تعليمية قادرة على إعداد خريج مؤهل للمنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما ترأس الدكتور محمد صالحين جلسة موسعة ناقشت عددًا من القضايا والمحاور الاستراتيجية، أبرزها آليات بناء شراكات دولية فعالة بين جامعة عين شمس الأهلية ومؤسسات تعليمية مرموقة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، واستعراض الهياكل الإدارية للبرامج الأكاديمية في إطار هيكلة الجامعة الأهلية، إلى جانب بحث تطوير برامج بينية مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتسهم في تعزيز الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع وسوق العمل.

كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلي، وبحث آليات تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة ورؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم العالي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التعليم الجامعي، مع استعراض عدد من النماذج العالمية الناجحة في التعاون الأكاديمي الدولي، من بينها نموذج Research Triangle في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجارب الشراكات الصينية بين الجامعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن نماذج الشراكات الأوروبية طويلة الأجل.

وأسفرت ورشة العمل عن مجموعة من المقترحات العملية، من أبرزها إطلاق برامج تجريبية متخصصة مثل Real Estate Management وGlobal One Health، وتعزيز العلاقات المؤسسية المستدامة مع الشركاء الدوليين، والتركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، إلى جانب إعداد خطة تسويقية متكاملة للتعاون الدولي، ودراسة نماذج تمويل مستدامة، وتشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ التوصيات.

وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أهمية مواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين جامعة عين شمس الأهلية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم جامعة ولاية نورث كارولاينا، بما يسهم في تعزيز المكانة الإقليمية والدولية للجامعة، ودعم بناء منظومة تعليمية وبحثية حديثة قادرة على المنافسة عالميًا.