للثانوية العامة والأزهرية.. كليات بحد أدنى 53% بتنسيق نصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

كتب : عمر صبري

12:09 ص 15/01/2026

المجلس الأعلى للجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عدد من الكليات أقل حد أدنى للقبول بتنسيق نصف العام الجامعي 2025- 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بعد إجراء المقاصة.

ويبلغ الحد الأدنى لكليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض والعلوم الأساسية كالتالي:

- 53% في جامعات الملك سلمان والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية وسيناء.

- 54% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 55% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 56% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضح مجلس الجامعات الأهلية أنه يمكن للطلاب الراغبين في التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيا أو مباشرة على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من الحد الأدنى وعلى أن تكون الجامعة مسئولة عن سلامة أوراق وبيانات الطالب لحين المراجعة بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

