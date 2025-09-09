الدرجات.. تنسيق 1134 كلية ومعهد لطلاب الثانوية 2025

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية نظام حديث لعام 2025

هندسة بترول و تعدين السويس 305.0

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303.0

طب الإسكندرية 302.5

طب فاقوس 302.5

طب دمياط 302.5

طب كفر الشيخ 301.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301.0

طب سوهاج 300.5

طب بور سعيد 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300.0

طب السادات 300.0

طب حلوان 300.0

طب الفيوم 299.5

طب السويس 299.5

طب بني سويف 299.0

طب جنوب الوادي 299.0

طب الاقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب الوادي الجديد 298.0

طب أسنان المنصورة 298.0

طب أسوان 298.0

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان عين شمس 297.0

صيدلة سوهاج 297.0

طب أسنان الإسكندرية 297.0

طب أسنان القاهرة 297.0

طب أسنان طنطا 297.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297.0

طب أسنان المنيا 297.0

طب أسنان أسيوط 297.0

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296.0

صيدلة المنصورة 296.0

هندسة المنصورة 296.0

صيدلة جنوب الوادي 296.0

صيدلة أسيوط 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 295.0

علاج طبيعي قناة السويس 295.0

علاج طبيعي بورسعيد 295.0

علاج طبيعي بنها 295.0

صيدلة المنيا 295.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295.0

هندسة عين شمس 295.0

هندسة الزقازيق 295.0

صيدلة طنطا 295.0

علاج طبيعي السويس 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294.0

صيدلة حلوان 294.0

صيدلة مدينة السادات 294.0

صيدلة الفيوم 294.0

هندسة دمياط 293.5

هندسة جنوب الوادي 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293.0

هندسة بور سعيد 293.0

هندسة طنطا 292.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 292.5

هندسة بنها 292.0

هندسة كفر الشيخ 292.0

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 291.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 291.0

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 290.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

طب بيطري سوهاج 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 290.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 289.5

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 289.0

هندسة أسوان 288.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 288.5

هندسة بني سويف 288.5

طب بيطري المنصورة 288.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 288.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 288.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 288.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 288.0

هندسة المنيا 288.0

طب بيطري جنوب الوادي 288.0

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

طب بيطري الزقازيق 287.5

طب بيطري أسيوط 287.5

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 287.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 287.0

طب بيطري كفر الشيخ 286.5

تمريض المنصورة 286.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 286.5

حقوق سوهاج 286.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 286.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 286.0

معهد فني صحى سوهاج 286.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 285.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 285.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 285.5

تمريض سوهاج 285.5

طب بيطري المنيا 285.5

طب بيطري عين شمس 285.0

تمريض دمياط 284.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 284.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 284.5

تخطيط عمراني القاهرة 284.0

معهد فني صحى اسيوط 284.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 284.0

تمريض بور سعيد 284.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 284.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 283.5

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 283.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 283.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 283.0

فنى صحي جنوب الوادي 283.0

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 283.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 282.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 282.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 282.5

طب بيطري أسوان 282.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 282.5

طب بيطري المنوفية 282.0

طب بيطري دمنهور 282.0

طب بيطري الإسكندرية 282.0

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 282.0

طب بيطري بنها 281.5

تمريض طنطا 281.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 281.5

طب بيطري القاهرة 281.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 281.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 280.5

تمريض الزقازيق 280.5

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

طب بيطري العريش 280.0

تمريض أسيوط 280.0

تمريض جنوب الوادي 279.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 279.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 279.5

طب بيطري مدينة السادات 279.0

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 279.0

تمريض كفر الشيخ 279.0

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 278.5

طب بيطري الوادي الجديد 278.5

طب بيطري بني سويف 278.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 278.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 278.0

علوم سوهاج 277.5

معهد فني صحى اسماعيليه 277.5

طب بيطري مطروح 277.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 277.5

تمريض بنها 277.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 277.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 276.5

ألسن كفر الشيخ 276.5

تمريض القاهرة 276.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 276.0

تمريض عين شمس 275.5

تمريض أسوان 275.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 275.5

تمريض حلوان 275.0

تمريض المنيا 275.0

تمريض الإسكندرية 275.0

تمريض السادات 275.0

تمريض دمنهور 274.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 274.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 274.5

تمريض مطروح 274.0

تمريض الوادي الجديد 274.0

معهد فني صحى اسوان 274.0

علوم البترول والتعدين مطروح 274.0

تمريض الفيوم 273.5

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 273.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 273.0

تمريض بني سويف 273.0

معهد فني صحى الزقازيق 272.5

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 272.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 272.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 272.5

حقوق جنوب الوادي 272.5

معهد فني صحى المنصوره 272.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 272.0

معهد فني صحى بور سعيد 271.5

معهد فني صحى بنى سويف 271.5

معهد فني صحى طنطا 271.0

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 271.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 270.5

معهد فني صحى الاسكندريه 270.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 270.5

معهد فني صحى بنها 270.0

معهد فني صحى الوادي الجديد 270.0

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 270.0

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 269.5

ألسن عين شمس 269.5

معهد فني صحى امبابة 269.0

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 267.5

علوم السادات 267.5

ألسن سوهاج 267.5

فنون جميلة (عمارة) حلوان 267.0

ألسن الفيوم 267.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 266.5

علوم كفر الشيخ 266.0

ألسن الغردقة 265.0

فنى تمريض كفر الشيخ 265.0

علوم الزقازيق 265.0

ألسن بني سويف 264.5

علوم دمنهور 264.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 264.0

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 264.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 264.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 264.0

ألسن أسوان 263.5

علوم جنوب الوادي 263.5

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 263.0

ألسن الأقصر 263.0

علوم المنصورة 263.0

ألسن عين شمس رياضة 263.0

ألسن المنيا 262.5

علوم أسيوط 262.5

معهد فني صحى رياضه طنطا 262.0

فنى تمريض سوهاج 262.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 262.0

سياسة واقتصاد السويس رياضة 261.5

معهد فني صحى رياضه المنصورة 261.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 261.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 261.5

علوم الإسكندرية 261.0

فنى تمريض المنصورة 261.0

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 260.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 260.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 260.5

ألسن الفيوم رياضة 260.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 260.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 260.0

حقوق بور سعيد 260.0

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 260.0

فنى تمريض طنطا 260.0

علوم القاهرة 259.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 259.0

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 259.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 259.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 259.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 259.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 259.0

فنى تمريض الزقازيق 258.5

علوم طنطا 258.5

سياسة واقتصاد السويس 258.0

علوم بنها 258.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 258.0

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 257.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 257.5

علوم بور سعيد 257.5

علوم العريش 257.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 257.0

إعلام القاهرة رياضة 256.5

ألسن أسوان رياضة 256.5

إعلام القاهرة 256.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 256.5

علوم دمياط 256.0

ألسن بني سويف رياضة 256.0

سياسة واقتصاد بني سويف 256.0

فنى تمريض أسيوط 255.5

علوم عين شمس 255.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 255.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 254.5

فنى تمريض جنوب الوادي 254.5

إعلام عين شمس رياضة 254.5

علوم المنيا 254.5

علوم السويس 254.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 254.0

ألسن الغردقة رياضة 253.5

فنى تمريض بنها 253.5

فنى تمريض الإسكندرية 253.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 253.5

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 253.0

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 253.0

إعلام عين شمس 252.5

علوم بني سويف 252.5

علوم أسوان 252.5

معهد فني صحى رياضه بنها 252.5

ألسن الأقصر رياضة 252.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 252.0

علوم الاقصر 251.0

علوم الفيوم 251.0

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 251.0

فنى تمريض أسوان 250.5

علوم الإسكندرية رياضة 250.5

فنى تمريض أورام القاهرة 250.5

إعلام المنوفية 250.5

علوم حلوان 250.5

علوم الوادي الجديد 250.5

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 250.0

فني تمريض السويس 250.0

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 250.0

فنى تمريض المنيا 250.0

علوم بنات عين شمس 250.0

فنى تمريض القاهرة 250.0

حقوق المنيا 249.5

ألسن المنيا رياضة 249.5

إعلام المنوفية رياضة 249.0

علوم التغذية حلوان 249.0

فنون تطبيقية طنطا 248.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 248.0

ألسن سوهاج رياضة 247.5

فنى تمريض عين شمس 247.5

فنى تمريض الفيوم 247.5

فنى تمريض بني سويف 247.0

إعلام بني سويف 247.0

فنون تطبيقية بنها 247.0

فنى تمريض حلوان 247.0

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 247.0

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 246.5

إعلام جنوب الوادي 246.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 246.0

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 246.0

علوم القاهرة رياضة 246.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 246.0

علوم دمنهور رياضة 245.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 245.5

تجارة المنصورة 245.5

تجارة الزقازيق 245.5

فنون تطبيقية حلوان 244.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 244.0

حقوق كفرالشيخ 243.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 243.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 243.5

علوم عين شمس رياضة 243.0

إعلام بني سويف رياضة 243.0

تجارة كفر الشيخ 243.0

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 242.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 242.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 242.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 242.0

علوم الزقازيق رياضة 241.5

معهد فني صحى رياضه امبابة 241.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 241.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 240.5

علوم الارض بني سويف رياضة 240.5

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 240.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 240.5

تربية الزقازيق 240.5

حقوق أسوان 240.0

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 240.0

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 239.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 239.0

علوم الارض بني سويف 239.0

إعلام جنوب الوادي رياضة 238.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 238.5

علوم المنصورة رياضة 238.5

تجارة سوهاج 238.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 238.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 238.0

تجارة دمياط 237.5

علوم بنها رياضة 237.0

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 236.5

علوم طنطا رياضة 236.0

دار العلوم القاهرة 236.0

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 236.0

تربية المنصورة 236.0

تجارة طنطا 235.5

علوم كفر الشيخ رياضة 235.5

تجارة انتساب موجه دمياط 235.0

حقوق دمياط 235.0

تجارة بنها 235.0

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 234.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 234.5

تجارة الإسكندرية 234.5

تجارة القاهرة 234.0

تجارة بور سعيد 234.0

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 234.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 233.5

علوم السويس رياضة 233.5

زراعة المنصورة 233.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 233.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 233.5

فنون تطبيقية دمياط 233.5

تجارة عين شمس 233.0

معهد فني صحى رياضه اسوان 233.0

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 233.0

تجارة دمنهور 233.0

حقوق انتساب موجه أسوان 233.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 232.5

آثار القاهرة 232.5

علوم السادات رياضة 232.5

زراعة دمنهور 232.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 232.5

علوم بور سعيد رياضة 232.0

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 232.0

تجارة أسيوط 232.0

تجارة انتساب موجه طنطا 232.0

آثار دمياط 232.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 231.5

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 231.5

علوم دمياط رياضة 231.5

علوم حلوان رياضة 231.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 231.0

تجارة انتساب موجه دمنهور 231.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 231.0

تجارة انتساب موجه بنها 231.0

تجارة بني سويف 231.0

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 231.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 231.0

تجارة أسوان 230.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 230.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 230.5

تجارة السويس 230.5

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5

تجارة جنوب الوادي 230.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 230.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 230.0

تجارة العريش 230.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 229.5

تجارة مدينة السادات 229.5

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 229.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 229.0

تجارة انتساب موجه السويس 229.0

آثار عين شمس 229.0

تجارة انتساب موجه أسوان 229.0

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 228.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 228.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 228.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228.5

تربية طنطا 228.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 228.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج 228.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 228.0

زراعة القاهرة 228.0

تربية بور سعيد 228.0

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 228.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 228.0

تربية بنها 228.0

تجارة انتساب موجه العريش 228.0

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 227.5

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 227.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 227.5

علوم الفيوم رياضة 227.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 227.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 227.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 227.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 227.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 226.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 226.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 226.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 226.5

زراعة الإسكندرية رياضة 226.5

علوم بني سويف رياضة 226.5

علوم أسوان رياضة 226.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 226.0

زراعة دمياط 226.0

تربية كفر الشيخ 226.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 225.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 225.5

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 225.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 225.5

فنون تطبيقية بني سويف 225.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 225.0

آداب العريش 225.0

زراعة الإسكندرية 224.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 224.5

زراعة عين شمس 224.0

آداب انتساب موجه العريش 224.0

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 223.5

تربية دمنهور 223.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 223.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 222.5

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 222.5

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 222.5

آثار الفيوم 222.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 222.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 222.0

تربية الإسكندرية 222.0

آداب القاهرة 221.5

حقوق الزقازيق 221.5

تربية مدينة السادات 221.0

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 221.0

آثار أسوان 221.0

حقوق الفيوم 221.0

تربية السويس 221.0

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 220.5

زراعة القاهرة رياضة 220.5

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 220.5

تربية عين شمس 220.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 220.0

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 220.0

علوم أسيوط رياضة 220.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 220.0

زراعة الزقازيق 220.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 220.0

زراعة طنطا 220.0

تربية الغردقة 220.0

حقوق أسيوط 220.0

تربية مطروح 220.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 220.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 220.0

تربية المنيا 220.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 220.0

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 220.0

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 220.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية 219.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 219.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 219.5

تربية دمياط 219.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 219.0

حقوق المنصورة 219.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 218.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 218.5

علوم المنيا رياضة 218.5

آداب انتساب موجه القاهرة 218.5

زراعة عين شمس رياضة 218.5

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 218.0

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 218.0

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 218.0

علوم بنات عين شمس رياضة 217.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 217.5

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 217.5

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 217.5

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر 217.0

فنون جميلة (فنون) المنيا 217.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 217.0

علوم العريش رياضة 217.0

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 217.0

علوم سوهاج رياضة 216.5

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 216.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 216.5

زراعة كفر الشيخ 216.5

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 216.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 216.5

علوم الوادي الجديد رياضة 216.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 216.0

تربية الفيوم 216.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 215.0

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 215.0

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 215.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 215.0

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 214.5

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 214.5

زراعة بنها بمشتهر 214.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 214.5

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 214.0

تربية أسيوط 214.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 214.0

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 214.0

زراعة المنوفية بشبين الكوم 214.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 214.0

علوم جنوب الوادي رياضة 213.5

حقوق القاهرة 213.0

آداب عين شمس 213.0

آثار الأقصر 213.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 213.0

فنون جميلة (فنون) أسيوط 212.5

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 212.5

زراعة الفيوم 212.0

آداب المنصورة 212.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 212.0

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 212.0

زراعة دمياط رياضة 211.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 211.5

زراعة مطروح بفوكه 211.5

آثار و لغات مطروح 211.5

تربية بنات عين شمس 211.5

زراعة بني سويف 211.5

تربية حلوان 211.0

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 211.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 211.0

حقوق بني سويف 211.0

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 210.5

آداب انتساب موجه عين شمس 210.5

زراعة الوادي الجديد 210.5

علوم الاقصر رياضة 210.5

آداب الإسكندرية 210.5

تربية العريش 210.5

تربية سوهاج 210.5

تربية الإسكندرية رياضة 210.0

آداب انتساب موجه المنصورة 210.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 210.0

زراعة الزقازيق رياضة 210.0

فنون جميلة (فنون) الأقصر 210.0

زراعة سوهاج 209.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 209.5

زراعة المنيا 209.5

تربية بني سويف 209.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 209.5

العلوم الزراعية البيئية العريش 209.5

زراعة جنوب الوادي 209.5

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم 209.0

زراعة المنصورة رياضة 209.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 209.0

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 208.5

المعهد الكندي العالي للحاسبات 208.5

آداب حلوان 208.5

حقوق عين شمس 208.5

آداب و علوم إنسانية السويس 208.5

حقوق طنطا 208.5

دار العلوم الفيوم 208.0

تربية عين شمس رياضة 208.0

حقوق الإسكندرية 208.0

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 208.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 207.5

تربية الاقصر 207.5

آداب انتساب موجه حلوان 207.5

زراعة أسيوط 207.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 207.0

تربية أسوان 207.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 207.0

آداب بنها 207.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 207.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 207.0

حقوق انتساب موجه طنطا 206.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 206.5

زراعة بنها رياضة بمشتهر 206.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 206.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 206.5

تربية الوادي الجديد 206.5

تربية جنوب الوادي 206.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 206.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 206.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 206.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 206.0

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 206.0

زراعة الفيوم رياضة 205.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 205.5

حقوق بنها 205.5

آداب انتساب موجه بنها 205.5

آداب الزقازيق 205.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 205.5

تربية الزقازيق رياضة 205.5

حقوق حلوان 205.5

آثار جنوب الوادي 205.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 205.0

حقوق انتساب موجه حلوان 205.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 205.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 205.0

حقوق انتساب موجه بنها 205.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 204.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 204.5

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 204.5

زراعة أسيوط/ رياضة 204.5

آداب طنطا 204.5

تربية طنطا رياضة 204.5

حقوق مدينة السادات 204.0

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 204.0

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 204.0

آداب بور سعيد 204.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 204.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 204.0

آداب انتساب موجه بور سعيد 203.5

آداب كفر الشيخ 203.5

آداب بنات عين شمس 203.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 203.5

آثار سوهاج 203.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 203.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 203.0

آداب الفيوم 203.0

آداب دمنهور 203.0

آداب دمياط 203.0

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 203.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 203.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 203.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 203.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 202.5

آداب انتساب موجه دمنهور 202.5

آداب انتساب موجه طنطا 202.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 202.5

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 202.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 202.5

آداب انتساب موجه الفيوم 202.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 202.5

تربية حلوان رياضة 202.0

تربية دمنهور رياضة 202.0

آداب انتساب موجه دمياط 202.0

آداب أسوان 202.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 202.0

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 202.0

آداب بني سويف 202.0

دار العلوم المنيا 201.5

تربية طفولة مبكرة المنوفية 201.5

آداب انتساب موجه سوهاج 201.5

آداب انتساب موجه المنيا 201.5

آداب انتساب موجه بني سويف 201.5

آداب انتساب موجه أسوان 201.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 201.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 201.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 201.0

آداب انتساب موجه أسيوط 201.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 201.0

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 201.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 201.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 201.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 201.0

تربية (طفولة) عين شمس 200.5

تربية (طفولة) طنطا 200.5

تربية (طفولة) السويس 200.0

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 200.0

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 200.0

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 199.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 199.5

آداب أسيوط 199.5

دار العلوم أسوان 199.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 199.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 199.0

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 199.0

آداب المنيا 198.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 198.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 198.5

تربية نوعية القاهرة 198.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 198.5

تربية نوعية المنصورة 198.5

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 198.5

آداب الوادي الجديد 198.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 198.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 197.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 197.5

آداب جنوب الوادي 197.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 197.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 197.5

تربية نوعية الإسكندرية 197.0

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 197.0

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 197.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 197.0

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 197.0

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية 196.5

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 196.5

تربية الفيوم رياضة 196.5

آداب سوهاج 196.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 196.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 196.5

تربية نوعية عين شمس 196.5

تربية كفر الشيخ رياضة 196.0

تربية نوعية طنطا 196.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 196.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 195.5

تربية نوعية كفر الشيخ 195.5

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 195.5

تربية بنها رياضة 195.5

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 195.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 195.5

تربية (طفولة) العريش 195.2

تربية بنات عين شمس رياضة 195.0

تربية نوعية الزقازيق 195.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 195.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 195.0

تربية شعبة تربية فنية السويس 195.0

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 194.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 194.5

ثروة سمكية السويس 194.0

تربية نوعية بنها 194.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 193.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 193.5

تربية (طفولة) الغردقة 193.5

خدمة اجتماعية حلوان 193.5

تربية بور سعيد رياضة 193.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 193.0

تربية (طفولة) أسوان 193.0

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 193.0

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 192.5

تربية المنصورة رياضة 192.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 192.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 192.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 192.0

سياحة وفنادق بني سويف 192.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 192.0

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 192.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 192.0

سياحه وفنادق الاقصر 192.0

سياحة وفنادق المنيا 192.0

سياحة وفنادق مدينة السادات 192.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 192.0

سياحة وفنادق المنصورة 192.0

سياحة وفنادق الفيوم 192.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 192.0

سياحة وفنادق مطروح 192.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 192.0

سياحة وفنادق الغردقة 191.5

تربية نوعية الفيوم 191.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 191.5

تربية دمياط رياضة 191.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 191.5

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 191.0

تربية نوعية بور سعيد 191.0

العالي للغات 6 اكتوبر 191.0

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 191.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 190.5

تربية نوعية دمياط 190.5

تربية مدينة السادات رياضة 190.5

أقتصاد منزلى العريش 190.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 190.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 190.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 190.0

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 190.0

أقتصاد منزلى حلوان 190.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 189.5

العالي ترميم الآثار بأبي قير 189.5

تربية نوعية المنيا 189.5

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 189.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 189.5

تربية نوعية مطروح 189.5

تربية السويس رياضة 189.5

تربية (طفولة) سوهاج 189.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 189.5

تربية نوعية أسيوط 189.0

تربية نوعية أسوان 189.0

تربية مطروح رياضه 189.0

خدمة اجتماعية الفيوم 188.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 188.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 188.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 188.0

العالي للغات بمصر جديده 188.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 187.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 187.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 187.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 187.5

تربية نوعية جنوب الوادي 187.0

تربية أسوان رياضة 187.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 187.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 187.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 187.0

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 187.0

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 186.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 186.5

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 185.5

تربية نوعية سوهاج 185.5

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 185.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 185.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 185.0

خدمة اجتماعية أسيوط 185.0

خدمة اجتماعية أسوان 185.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم 185.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 183.5

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 183.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 183.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 183.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 183.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 182.5

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 182.5

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 182.5

معهد المنيا العالى للغات 182.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 182.0

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 182.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 182.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 181.5

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 181.5

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 181.5

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 181.0

الفني لترميم الآثار بالاقصر 181.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 181.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 180.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 180.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط 180.5

تربية الغردقة رياضة 180.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 180.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 180.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات 180.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 180.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 179.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 179.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 179.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها 179.0

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 179.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 179.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 178.5

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 178.5

العالي خدمه اجتماعيه بنها 178.5

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 178.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا 178.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 178.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 177.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 177.5

المعهد العالي للغات بالمنصورة 177.5

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 177.5

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 177.0

الفراعنة العالي إدارة أعمال 177.0

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 177.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 177.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 176.5

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 176.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 176.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 176.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 175.5

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 175.5

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 175.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 175.0

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 175.0

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا 174.5

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 174.5

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 174.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 174.5

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 174.5

الفني التجارى باسوان 174.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 174.0

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 174.0

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 174.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها 173.5

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 173.5

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 173.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 173.5

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 173.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 173.0

تربية أسيوط رياضة 173.0

تربية بني سويف رياضة 173.0

تربية المنيا رياضة 173.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 173.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية 172.0

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 172.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 171.5

تربية جنوب الوادي رياضة 171.0

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 171.0

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 171.0

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 171.0

تربية الاقصر رياضه 170.5

تربية فنية المنيا 170.5

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 170.5

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 170.0

تربية سوهاج رياضة 170.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 170.0

تربية العريش رياضة 169.5

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 169.0

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 169.0

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 169.0

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 168.5

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 168.5

تربية الوادي الجديد رياضة 168.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 168.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 168.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 168.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 168.0

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 168.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 168.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 167.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 167.5

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 167.5

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 167.5

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 167.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 167.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 167.0

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 167.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 166.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 166.5

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 166.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 166.0

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 166.0

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 165.5

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 165.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 165.5

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 165.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 165.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم 165.0

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 165.0

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 165.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 164.5

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 164.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 164.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 162.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 162.5

الفني التجارى بالروضه 162.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 162.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 161.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم 160.5

تربية فنية حلوان بالزمالك 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 160.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 160.0

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 160.0

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 160.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 160.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 160.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 160.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 160.0

ك.ت. فني صناعى المطريه 160.0

ك.ت. فني صناعى الصحافه 160.0

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 160.0

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 160.0

ك.ت. فني صناعى اسوان 160.0

ك.ت. فني صناعى قويسنا 160.0

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 160.0

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 160.0

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 160.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 160.0

تربية موسيقية حلوان 160.0

الفني التجارى بشبرا 160.0

الفني التجارى بالمطريه 160.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 160.0

الفني التجارى بالاسكندريه 160.0

الفني التجارى بطنطا 160.0

الفني التجارى بقويسنا 160.0

الفني التجارى ببنها 160.0

الفني التجارى بالمنصوره 160.0

الفني التجارى ببور سعيد 160.0

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 160.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 160.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 160.0

دراسات نوعيه العريش 160.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 160.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 160.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 160.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 160.0

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 160.0

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 160.0

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 160.0

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 160.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 160.0

الفني التجارى باسيوط 160.0

الفني التجارى بالزقازيق 160.0

الفني التجارى بسوهاج 160.0

الفني التجارى بقنا 160.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 160.0

الفني التجارى بالعريش 160.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 160.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 160.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 160.0

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 160.0

الفني التجارى بدمياط 160.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 160.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 160.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 160.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 160.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 160.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 160.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 160.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 160.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 160.0

ك.ت. فني صناعى شبرا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 160.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 160.0

ك.ت. فني صناعى بنها 160.0

ك.ت. فني صناعى سوهاج 160.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 160.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 160.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 160.0

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 160.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 160.0

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 160.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 160.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 160.0

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 160.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 160.0

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 160.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 160.0

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 160.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 160.0

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 160.0

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 160.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 160.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 160.0

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 160.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 160.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 160.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 160.0

المعهد العالى للغات بأسوان 160.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 160.0

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 160.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 160.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 160.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 160.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 160.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 160.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 160.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 160.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 160.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 160.0

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 160.0

ك.ت. فني صناعى قنا 160.0

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 160.0

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 160.0

الفني للفنادق المطريه 160.0

الفني للفنادق بور سعيد 160.0

الفني للفنادق قنا 160.0

الفني للفنادق الاسكندريه 160.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 160.0

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 160.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 160.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 160.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 160.0

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية 2025.. رابط سريع

وظائف "المحطات النووية".. تفاصيل التخصصات المطلوبة وشروط التقديم