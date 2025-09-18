موعد بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية، عن انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2025/2026، السبت 27 سبتمبر، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال طلابها الجدد بكليات: الطب البشري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين جودة العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية المتكاملة، بما يضمن تجربة جامعية متميزة للطلاب.

وأكدت إدارة الجامعة، استعدادها لبدء الدراسة في الموعد المحدد، متمنية لجميع الطلاب عامًا جامعياً موفقًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

من المقرر، أن تبدأ الدراسة هذا العام بمقر جامعة عين شمس لحين الانتهاء من تجهيزات حرم جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا للآتي:

- كلية الطب البشري جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية الطب - جامعة عين شمس.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية الهندسة - جامعة عين شمس.

- كلية الأعمال جامعة عين شمس الأهلية: بمقر كلية التجارة - جامعة عين شمس.

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس الأهلية: بمقر الجامعة الأهلية بدار الضيافة خلف مستشفى عين شمس التخصصي.

ودعت جامعة عين شمس الأهلية جميع طلابها للمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية بجميع مجالاتها، الثقافية، الرياضية، والاجتماعية، والعلمية.

