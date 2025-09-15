إعلان

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

11:48 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعات لجنة اختيار العمداء لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق واختيار الأنسب للمنصب.

وضمت اللجنة كلًا من: الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور أسامة الفولي، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور الشحات إبراهيم منصور، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها الأسبق، بالإضافة إلى الأستاذ المتفرغ بالكلية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماعات خطط المرشحين ومقترحاتهم للنهوض بالكلية، ورؤيتهم لتطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز الدور المجتمعي للكلية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تحرص على اختيار عمداء الكليات وفق معايير محددة وشفافة، مع الالتزام بالحياد الكامل لضمان اختيار القيادات الأكاديمية القادرة على تحقيق رؤية الجامعة ودعم تطوير العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية كلية الحقوق ناصر الجيزاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026