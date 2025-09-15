رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحقوق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اجتماعات لجنة اختيار العمداء لإجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق واختيار الأنسب للمنصب.

وضمت اللجنة كلًا من: الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور أسامة الفولي، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور الشحات إبراهيم منصور، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها الأسبق، بالإضافة إلى الأستاذ المتفرغ بالكلية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماعات خطط المرشحين ومقترحاتهم للنهوض بالكلية، ورؤيتهم لتطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز الدور المجتمعي للكلية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تحرص على اختيار عمداء الكليات وفق معايير محددة وشفافة، مع الالتزام بالحياد الكامل لضمان اختيار القيادات الأكاديمية القادرة على تحقيق رؤية الجامعة ودعم تطوير العملية التعليمية.